Am späten Dienstagabend (30.08.2022) trat ein zunächst unbekannter Exhibitionist in der Nürnberger Innenstadt auf. Der Tatverdächtigte konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Gegen 23:00 Uhr lief eine Frau an der Spittlertormauer entlang als sie hinter sich einen zunächst unbekannten Mann wahrnahm. Nachdem die Geschädigte stehen blieb, schloss der Unbekannte auf und stellte sich neben sie in einen dort befindlichen Grünstreifen. Hier zog der Mann seine Hose herunter und zeigte sich in schamverletzender Weise. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den 50-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe antreffen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Der 50-Jährige muss sich nun wegen Exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten.

