Am Sonntagabend (06.03.2022) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen mutmaßlichen Rauschgifthändler am Bahnhof fest. Dieser bot einem Passanten unmittelbar zuvor Drogen an.

Gegen 21:50 Uhr machte ein Zeuge am Bahnhofsplatz eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte auf einen 41-jährigen Mann aufmerksam. Dieser habe ihm unmittelbar zuvor Drogen verkaufen wollen.

Als der mutmaßliche Rauschgifthändler die herannahenden Polizeibeamten sah, flüchtete er unmittelbar. Die Streife konnte den Mann jedoch schnell einholen. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen fanden die Beamten mehrere verkaufsfertige Konsumeinheiten Amfetamin auf. Der Mann räumte gegenüber der Polizei schließlich ein, damit zu handeln.

Der zuständige Staatsanwalt ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Festgenommenen an. In der Wohnung des Mannes konnten die Polizeibeamten keine weiteren Beweismittel auffinden. Neben dem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen ausländerrechtlicher Verstöße gegen den Mann ein.

