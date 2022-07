Am Donnerstagmittag (21.07.2022) flüchtete ein zunächst unbekannter Mann nach dem Versuch ein Mobiltelefon in einem Geschäft in der Südstadt zu entwenden. Der Inhaber nahm die Verfolgung auf und sorgte so für die Festnahme des Tatverdächtigen.

Der mutmaßliche Dieb betrat gegen Mittag das Geschäft in der Wölckernstraße und ließ sich zunächst vom 31-jährigen Inhaber ein Mobiltelefon zeigen. Als er daraufhin kurzerhand das Handy aus der Hand des Inhabers entriss, versuchte dieser es wiederzuerlangen, was der Mann mit einem Tritt quittierte. Anschließend rannte er davon.

Der Geschäftsinhaber zögerte nicht lange, nahm die Verfolgung auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Während sich Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd auf den Weg machten, blieb der Mann auch dann noch an dem 39-jährigen Tatverdächtigen dran, als dieser seine Flucht mit einer Straßenbahn fortsetzte. Er hielt hierbei ständigen Kontakt zu dem Beamten am Notruf und übermittelte fortwährend den aktuellen Standort. Die Streife konnte schließlich die Straßenbahn im Bereich der Harsdörfferstraße anhalten und den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme spuckte der 39-Jährige einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Außerdem muss er sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell