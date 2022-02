Bereits am Sonntag (06.02.2022) nahm die tschechische Polizei einen mutmaßlichen Motorraddieb fest. Das Kraftrad wurde zuvor in Nürnberg entwende.

Beamte der tschechischen Polizei hatten bei einer Verkehrskontrolle in der Stadt Cheb ein Motorrad ohne Kennzeichen festgestellt. Der 32-jährige Fahrer, der in Sachsen-Anhalt seinen Wohnsitz hat, besaß weder Dokumente des Kraftrads noch konnte er einen Eigentumsnachweis erbringen. Daraufhin stellten die tschechischen Beamten das Motorrad sicher. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten ermitteln, dass der Eigentümer des Motorrads in Nürnberg wohnhaft ist.

Da der Halter des Kraftrads im Nürnberger Stadtteil St. Jobst wohnt, nahm eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost mit den Eigentümern Kontakt auf. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten dieser den Diebstahl noch nicht bemerkt. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug im Zeitraum von Samstagmittag (05.02.2022, 13:00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (06.02.2022, 16:00 Uhr) aus einer Tiefgarage in der Dr.-Carlo-Schmid-Straße entwendet wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen den 32-jährigen Mann eingeleitet und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Mirjam Werner

