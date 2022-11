Wie am 22.11.2022 mit Meldung 1413 berichtet, raubten Unbekannte am Montagabend (21.11.2022) ein Mobiltelefon im Nürnberger Stadtteil St. Peter. Der Nürnberger Kriminalpolizei gelang es nun zwei Tatverdächtige zu ermitteln und festzunehmen.

Zunächst Unbekannte meldeten sich auf ein Onlineinserat und vereinbarten einen Termin für den Ankauf eines Apple iPhones. Bei dem gemeinsamen Treffen entrissen diese dem Verkäufer das Smartphone gewaltsam und flüchteten mit einem Pkw. Durch den Angriff wurde das 24-jährige Opfer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Im Verlauf der Ermittlungen gelang es zwei Tatverdächtige zu identifiziert. Es handelt sich hierbei um eine 21-Jährige und einen Mann im Alter von 22 Jahren.

Die beiden Tatverdächtigen konnten daraufhin am vergangenen Donnerstag in Nürnberg festgenommen werden. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Das Duo wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell