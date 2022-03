Am Dienstagmittag (15.03.2022) schoss ein 16-Jähriger in einer Bildungseinrichtung in der Nürnberger Innenstadt auf einen anderen Jugendlichen. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Der spätere Tatverdächtige und zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich gegen 12:10 Uhr in einer Bildungseinrichtung in der Nürnberger Sandstraße auf. Die drei Personen gerieten aus noch unbekannten Gründen in Streit. Hierbei kam es zu dem Angriff mit einer Schreckschusspistole.

Der Tatverdächtige schoss mehrmals aus unmittelbarer Nähe auf den anderen 16-jährigen Jugendlichen, der hierdurch leichte Verletzungen an der Hand erlitt. Der 17-Jährige blieb unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten den Angreifer vor Ort festnehmen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

