Am späten Freitagabend (28.10.2022) stellte eine Polizeistreife in der Nürnberger Innenstadt einen Motorroller sicher. Im Zuge einer vorausgegangenen Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass der Roller offensichtlich kurz zuvor gestohlen worden war.

Der Tatverdächtige war der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte um kurz nach 23:00 Uhr aufgefallen, als er einen Motorroller entlang des Westtorgrabens schob. Als die Beamten den 25-Jährigen ansprachen, machte dieser die Polizisten von Anfang an durch unglaubwürdige Angaben zu dem Motorroller misstrauisch. So gab er unter anderem an, den Motorroller von einem Unbekannten geschenkt bekommen zu haben.

Bei einer Durchsuchung des 25-Jährigen fanden die Beamten außerdem betäubungsmittelhaltige Medikamente. Auch diesbezüglich konnte der Mann den Verdacht nicht ausräumen, unerlaubt an die Arznei gekommen zu sein.

Die Streife stellte sowohl den Motorroller als auch das Medikament sicher. Gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen ermitteln die Beamten wegen des Verdachts des Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

