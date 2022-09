Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch (21.09.2022) auf Donnerstag (22.09.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Anhänger samt Minibagger im Nürnberger Süden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Anhänger war gegen 11:00 Uhr in einer Parkbucht in der Liegnitzer Straße abgestellt worden. Am darauffolgenden Morgen bemerkten die Besitzer, dass der Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen N-FS2291 samt dem darauf abgestellten Minibagger nicht mehr vor Ort war. Anhänger und Bagger hatten zusammen einen Zeitwert in Höhe von knapp zehntausend Euro.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Aufenthaltsort des Anhängers geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell