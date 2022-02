Am Donnerstagmorgen (24.02.2022) beschädigte ein Mann im Nürnberger Stadtteil Gostenhof mehrere geparkte Autos. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet nun die Halter der betroffenen Fahrzeuge, sich zu melden.

Gegen 05:40 Uhr konnte ein Zeuge einen Mann beobachten, der in der Hessestraße / Schreyerstraße insgesamt fünf geparkte Autos beschädigte, indem er auf den jeweiligen Fahrzeugdächern herum sprang.

Eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte den 28-jährigen Tatverdächtigen in einem Gebäude in der Hessestraße antreffen. Der Mann räumte seine Taten vor Ort gegenüber den eingesetzten Beamten ein.

Da der 28-Jährige sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss an den Einsatz durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde in einem Krankenhaus untergebracht.

Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet die Halter der beschädigten Fahrzeuge, sich unter der Rufnummer 0911 6583-0 zu melden. Ebenso werden Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Lisa Hierl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell