In der Nacht zum Sonntag (10.07.2022) gerieten mehrere Personen vor einem Nachtclub im Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau in Streit. Ein Unbekannter soll in diesem Zusammenhang gezielt einen 47-Jährigen mit einem Pkw angefahren haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:25 Uhr gerieten drei bislang unbekannte Männer mit einem 47-Jährigen vor einem Nachtclub in der Edisonstraße in einen verbalen Streit. Die Gruppe der drei Männer entfernte sich daraufhin zunächst zu Fuß und stieg in einen geparkten Pkw (weißer PickUp).

Anschließend soll der Fahrer des weißen PickUps gezielt auf den, auf dem Gehweg stehenden, 47-Jährigen zugefahren sein und ihn von hinten mit dem Fahrzeug erfasst haben. Der 47-Jährige stürzte hierdurch gegen einen geparkten Pkw. Er erlitt Verletzungen an den Beinen und am Kopf und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Fahrer des weißen Pkws fuhr anschließend vom Gehweg zurück auf die Edisonstraße und touchierte hier einen am Fahrbahnrand haltenden Mercedes. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Im Anschluss flüchtete der weiße PickUp in Richtung Gustav-Adolf-Straße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeuges, des Fahrers und der weiteren Insassen des weißen PickUps liegt nicht vor. Auf Grund des Zusammenstoßes mit dem Mercedes dürfte der PickUp auf der rechten Fahrzeugseite massive Schrammen aufweisen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West und die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg haben gegen den unbekannten Fahrer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen PickUp bzw. zu dessen Insassen geben können, sich entweder unter der Rufnummer 0911 9482-0 oder 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl

