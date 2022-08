Am Samstagnachmittag (27.08.2022) entblößte sich ein Mann an einem U-Bahnsteig in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei sucht Tatzeugen

Der 20-Jährige geriet gegen 17:45 Uhr zunächst in einer U-Bahn der Linie 1 mit zwei unbekannten Männern in Streit. Hieraus entwickelte sich eine handfeste körperliche Auseinandersetzung, welche sich an der U-Bahnhaltestelle Plärrer auf den Bahnsteig verlagerte.

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die beiden unbekannten Männer zu Fuß. Der 20-Jährige soll daraufhin von außen an ein Fenster der bereits geschlossenen U-Bahn getreten sein. Dort soll er sich entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gebärdete sich der 20-Jährige derart aggressiv, dass er vorläufig festgenommen und gefesselt werden musste.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte und des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zeugen, welche beide Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg Mitte und der Telefonnummer 0911 2112-6115 in Verbindung zu setzen.

