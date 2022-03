Am Mittwochnachmittag (23.03.2022) begingen insgesamt vier Personen gemeinsam in der Nürnberger Innenstadt diverse Diebstähle und flüchteten. Bei ihrer Festnahme leisteten sie Widerstand und verletzten zwei Beamte.

Gegen 17:30 Uhr teilten die Ladendetektive mehrerer innerstädtischer Geschäfte den Diebstahl hochwertiger Parfüms durch mehrere, gemeinsam agierende Personen mit. Zivilbeamte trafen die Gruppe wenig später im Bereich der Lorenzkirche an. Eine der Personen, ein 16-jähriger Jugendlicher, versuchte daraufhin zu flüchten, was die Beamten verhinderten. Nachdem der 16-Jährige überwältigt worden war, leistete dieser massiven Widerstand. Ein unbeteiligter Zeuge kam den Beamten zu Hilfe, woraufhin ihm der Jugendliche in den Oberschenkel biss.

Während sich der 16-Jährige zur Wehr setzte, griff eine weibliche Person aus der Gruppe (47) ein und versuchte den Jugendlichen zu befreien. Die Frau schlug hierbei mit den Fäusten auf die Beamten ein. Den Beamten gelang es, die Frau am Boden zu fixieren und ihr Handfesseln anzulegen.

Erst nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte konnte letztendlich auch der 16-Jährige gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden.

Die Beamten wurden leicht verletzt, sind jedoch weiterhin dienstfähig.

Bei der Durchsuchung der Personen stellten die Beamten Diebesgut in Form von Bekleidung und Kosmetikartikeln im Gesamtwert von ca. 300 Euro sicher.

Die Staatsanwaltschaft stellte gegen zwei der Personen Haftantrag wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Sie werden heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell