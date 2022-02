Am Donnerstagmittag (24.02.2022) ereignete sich ein kurioser Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtteil Laufamholz. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 12:45 Uhr befand sich eine 78-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug in einer Waschanlage einer Tankstelle in der Laufamholzstraße. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr die Frau offenbar ungewollt und unkontrolliert rückwärts aus der Waschanlage und überquerte so die Laufamholzstraße. Letztendlich kollidierte das Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Geländer.

Die Frau erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen sowie einen Schock. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen kam es in der Laufamholzstraße zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

