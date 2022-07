Polizeibericht Nürnberg: Jugendliche entwendeten Pkw - Spritztour endete in Gebüsch

In der Nacht von Montag (11.07.2022) auf Dienstag (12.07.2022) entwendeten mutmaßlich zwei 16-jährige Mädchen einen Pkw in Nürnberg Schafhof. Ihre Spritztour endete nach wenigen Metern in einem Gebüsch.

Der blaue VW Golf fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gegen 02:30 Uhr im Bereich der Bessemerstraße auf, weil er auffällig unsicher fuhr. Der Zeuge rief die Polizei. Kurz darauf geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn und fuhr über einen Grünstreifen in ein Gebüsch in der Stahlstraße. Hierbei touchierte es zudem einen Gartenzaun sowie eine Betonmauer. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost waren die Unfallverursacher bereits geflüchtet. Mit Hilfe der Personenbeschreibung des Zeugen konnten die Beamten jedoch nach kurzer Fahndung zwei 16-jährige Mädchen im Bereich der Äußeren Bayreuther Straße feststellen, die auf die Beschreibung zutrafen. Unweit der Mädchen fanden die Polizisten dann auch die Fahrzeugschlüssel des zuvor entwendeten Fahrzeugs auf.

Die Beamten leiteten gegen die mutmaßliche Fahrerin des Golf ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Nürnberg übernommen.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell