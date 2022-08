In der Nacht von Freitag (19.08.2022) auf Samstag (20.08.2022) entwendete ein 60-Jähriger in Reichelsdorf diverse Fahrzeugteile von dort geparkten Pkw. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den Mann noch vor Ort fest.

Gegen 23:00 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Person, die sich in auffälliger Art und Weise an einem in der Appelstraße abgestellten Motorrad zu schaffen machte.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen den Mann noch vor Ort an. Bei einer Kontrolle fanden sie Werkzeug und diverse Fahrzeugteile, die der 60-Jährige mit sich führte. Hierbei handelte es sich beispielsweise um Radabdeckungen und Markenembleme. Die Beamten konnten die Fahrzeugteile diversen geparkten Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe zuordnen, woraufhin sie den Beschuldigten festnahmen.

Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung erbrachte keine weiteren Erkenntnisse.

Da der Tatverdächtige bei der Tatausführung ein Messer mit sich führte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen gegen ihn ein.

