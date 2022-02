Am 16.02.2021 wurde eine 35-jährige Pkw-Lenkerin einer Verkehrskontrolle unterzogen und dabei festgestellt, dass die Dame ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg beobachtete einen Pkw, der am Rathenauplatz bei Rotlicht über die Kreuzung fuhr. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Dame bereits im Jahre 2012 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Doch anstatt den Führerschein abzugeben, versicherte sie damals an Eides Statt, den Führerschein verloren zu haben.

Erst am 15.02.2022 wurde sie durch einen anderen Beamten der Nürnberger Verkehrspolizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und darüber belehrt, dass ihre Fahrerlaubnis entzogen wurde. Ihren Führerschein legte sie hierbei nicht vor.

Die Belehrung nahm sie nach eigenen Angaben jedoch nicht ernst und setzte sich trotz dessen erneut ans Steuer. Der jetzt vorgelegte Führerschein wurde schließlich sichergestellt.

Die 35-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zusammen mit dem Rotlichtverstoß und wegen Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt.

