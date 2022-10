Ein hochwertiges Fahrrad war am Montag (10.10.2022) in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Gostenhof das Ziel eines Einbrechers. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Mountainbike hing in der Auslage eines Fahrradgeschäftes in der Knauerstraße/Ecke Schreyerstraße. Gegen 05:15 Uhr schlug der Unbekannte mit einem Stein die Schaufensterscheibe ein und entwendete das Rad im Wert von 5.600 Euro. Ein Zeuge sah den Täter noch mit dem Fahrrad flüchten und verständigte später die Polizei. Die Fahndung nach dem Flüchtigen durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West erbrachte bislang nicht den gewünschten Erfolg. An der Schaufensterscheibe entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro.

Fahrradbeschreibung: Marke "Rocky Mountain", Typ "Instinct Carbon 50 Tour C1", Rahmen gold/rot.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

