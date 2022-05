Am Dienstagabend (17.05.2022) kam es in einer Bar in der Nürnberger Südstadt zu einer größeren Auseinandersetzung. Mehrere Personen erlitten Verletzungen.

Gegen 20:00 Uhr geriet ein 20-jähriger Gast mit dem Inhaber einer Bar am Nelson-Mandela-Platz aus noch ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf des Streites soll der 20-Jährige mit einem Messer in der Hand auf den Betreiber zugelaufen sein. Auf Grund dessen mischten sich zwei Mitarbeiter der Bar ein. Der Gast verletzte in der Folge die beiden 19- und 20-jährigen Männer jeweils mit dem Messer leicht am Unterarm.

Im Anschluss verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße. Hier soll der 20-jährige Gast durch mehrere Mitarbeiter unter anderem mit Stühlen geschlagen worden sein. Als der Gast zu Boden ging, hätten die Männer zudem gegen seinen Kopf getreten.

Hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Mitte gelang es, den 20-Jährigen vor Ort festzunehmen. Die Beamten stellten außerdem zwei Messer sicher, die bislang keiner Person zugeordnet werden konnten. Da der Gast durch die Auseinandersetzung Verletzungen am Kopf davontrug, wurde er in einem Krankenhaus behandelt.

Der genaue Tathergang ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd. Unter anderem wird sowohl gegen den 20-Jährigen als auch gegen Mitarbeiter der Bar wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Personen, die im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 9482-0 zu melden.

