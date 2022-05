In der Nacht von Samstag (21.05.2022) auf Sonntag (22.05.2022) brachten zwei Jugendliche im Nürnberger Stadtteil St. Johannis zwei Graffiti an. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten einen 15-Jährigen festnehmen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West beobachtete gegen 01:55 Uhr zwei Jugendliche, die in der Unterführung der Brückenstraße mehrere Schriftzüge in grüner Farbe sprühten. Als die beiden jungen Männer (15 und 16 Jahre) die Polizeibeamten bemerkten, rannten sie davon. Die Streife konnte den 15-Jährigen in Tatortnähe festnehmen. Er führte vier Spraydosen mit sich, die die Beamten sicherstellten.

Den 16-Jährigen konnten die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Er konnte im Nachhinein durch Ermittlungen identifiziert werden.

Die Beamten nahmen den 15-Jährigen in Gewahrsam und übergaben ihn an seine Erziehungsberechtigten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die beiden jungen Männer ein.

