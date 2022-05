Am Montagnachmittag (30.05.2022) brachte eine Frau in der Nürnberger Altstadt mehrere Graffiti an. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen sie noch am Tatort fest.

Nach einer Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen hielten die Beamten die 33-Jährige gegen 16:20 Uhr in der Altstadt an und kontrollierten sie. Zuvor war die Frau dabei beobachtet worden, wie sie mittels Lackfarbe den Sandstein der historischen Stadtmauer an der Frauentormauer durch mehrere Liebesbotschaften in Form eines Namens in einem stilisierten Herz besprühte.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine Sprühdose auf, die sie sicherstellten.

Die 33-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Zudem wird sie die Kosten zur Beseitigung des Graffiti - geschätzte 600 Euro - tragen müssen.

