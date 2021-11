Bereits am Donnerstag (28.10.2021) führte die Verkehrspolizei Nürnberg mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei mussten die Beamten zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen. Dutzende Fahrzeugführer werden obendrein mit einem Fahrverbot belegt werden.

Am späten Nachmittag wurde in der Breslauer Straße in beide Fahrtrichtungen gemessen. Hierbei passierten insgesamt rund 3.200 Fahrzeuge die Messstellen. Über 300 Fahrzeugführer erwartet nun eine gebührenpflichtige Verwarnung wegen eines Verstoßes gegen das Geschwindigkeitslimit. Davon werden 17 Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld belegt, zwei Fahrzeugführer müssen darüber hinaus mit einem Fahrverbot rechnen.

Bei einer weiteren Messung in den späten Abendstunden in der Münchener Straße wurden auf Höhe einer Baustelle ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen wiederum rund 3.000 Verkehrsteilnehmer gemessen. Von diesen überschritten ebenfalls etwa 300 Fahrzeuge die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Sie erwartet deshalb eine Anzeige. Über 50 Fahrzeugführer werden zudem mit einem Fahrverbot belegt werden.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an dieser Messstelle 86 km/h. Der Fahrer eines VW Golf mit ausländischer Zulassung muss mit einer Geldbuße von 280 EUR, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell