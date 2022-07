In der Nacht zum Samstag (08.07.2022) überfiel ein Unbekannter einen 29-Jährigen im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 00:50 Uhr betrat der Geschädigte ein Wohnhaus in der Oberen Baustraße. Im Hauseingang des Anwesens ging ein unbekannter Mann den 29-Jährigen von hinten an und sprühte ihm zunächst Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend entwendete er dem Opfer seine Geldbörse aus der Hosentasche und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost verlief ohne Erfolg.

Beschreibung:

Ca. 35 Jahre alt, 170 cm - 175 cm groß, dunkle Haare und dunkle Augen (südländischer Typ).

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat noch in der Nacht die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen ergriffen. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

