Am Samstagnachmittag (23.07.2022) fand im Nürnberger Max-Morlock-Stadion das 269. Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth statt. Nach dem Spiel kam es zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem die Polizei mehrere Personen in Gewahrsam nahm.

Gegen 18:00 Uhr sammelten sich rund 150 Fans des 1. FC Nürnberg am Nürnberger Hauptbahnhof. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelte es sich hierbei vorwiegend um Angehörige der Ultragruppierungen "BDA" und "UN94".

Die Personen setzten sich anschließend Fanparolen skandierend vom Bahnhofsvorplatz über die Königstraße in Richtung Hallplatz in Bewegung. Hierbei brannten mehrere Angehörige der Gruppe bengalische Fackeln ab und zündeten Rauchtöpfe. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es zudem vereinzelt zu Konfrontationen mit Unbekannten.

Hinzugerufene Kräfte des Unterstützungskommandos unterbanden durch eine Polizeikette das weitere Fortbewegen der Gruppierung. In diesem Zusammenhang mussten die Einsatzkräfte neben einfacher körperlicher Gewalt in Form von Drücken und Schieben teilweise auch Schlagstock und Pfefferspray einsetzen.

Ein Großteil der Fans flüchtete daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung 17 Personen, die zuvor an den Geschehnissen beteiligt waren, im Bereich der Allersberger Straße antreffen. Hiervon wurden 14 Personen zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Daneben stellten die Einsatzkräfte bei rund 30 weiteren Personen die Identität fest. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.

Neben dem Unterstützungskommando waren Beamte sämtlicher Nürnberger Polizeidienststellen sowie des Kriminaldauerdiensts Mittelfranken zur Bewältigung des Einsatzes eingebunden. Die genauen Umstände der Geschehnisse sind aktuell noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Unbekannte Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell