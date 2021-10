Am Samstagmorgen (02.10.2021) schlug eine 22-Jährige auf einen Taxifahrer im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof ein. Offenbar wollte sie die Rechnung der Taxifahrt nicht bezahlen.

Gegen 07:30 Uhr bestiegen zwei Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren ein Taxi in der Nürnberger Innenstadt und wollten zu einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof gefahren werden. Am Zielort angekommen gaben die Frauen an kein Bargeld mitzuführen und das Geld für die Begleichung der Fahrtkosten von etwas über 17 Euro aus der Wohnung holen zu müssen.

Der Taxifahrer begleitete die Frauen bis zur Haustür und forderte bis zur Begleichung der Rechnung einen Gegenstand als Pfand. Statt dieser Forderung nachzukommen schlug die 22-Jährige auf den Taxifahrer ein und flüchtete daraufhin mit ihrer Freundin in die Wohnung. Der 54-jährige Taxifahrer wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm daraufhin die 22-jährige Tatverdächtige fest. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell