Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./21.09.2022) in zwei Firmengebäude im Nürnberger Stadtteil Werderau eingebrochen und richteten dabei hohen Sachschaden an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter drangen gewaltsam in ein Büro- und Lagergebäude in der Ernst-Sachs-Straße ein, machten sich an einem Tresor zu schaffen und durchwühlten sämtliche Schränke. Die Höhe des entwendeten Diebesguts stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In der gleichen Nacht brachen die Täter noch in ein benachbartes Firmengebäude ein und öffneten gewaltsam mehrere Sicherheitstüren, Schränke und Spinte. Dabei erbeuteten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag und richteten einen Sachschaden von über 20.000 Euro an. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weitergehenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberg Kripo. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

