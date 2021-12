Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, durchsuchte am Montagabend (27.12.2021) im Stadtteil Steinbühl die Wohnung eines 92-Jährigen und entwendete einen hohen Geldbetrag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Mehrfamilienhaus in der Röntgenstraße und klingelte an der Wohnungstüre des 92-Jährigen. Er gab sich wahrheitswidrig als Polizeibeamter aus, zeigte einen Ausweis vor und betrat anschließend die Wohnung. Unter einem Vorwand durchsuchte der Betrüger mehrere Schubladen und Kommoden und entwendete dabei einen vierstelligen Geldbetrag. Danach verließ er die Örtlichkeit und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Betrüger verlief ohne Erfolg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 175 cm groß, Bekleidung: dunkler, knielanger Mantel, Wintermütze mit Schirm, schwarze FFP-2-Maske im Gesicht

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren in der Wohnung des 92-Jährigen. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Trickbetrug verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des bislang unbekannten Betrügers geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

