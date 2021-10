Im Zeitraum zwischen vergangenen Montag (11.10.2021) und letzten Samstag (16.10.2021) wurden mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen im Nürnberger Stadtgebiet entwendet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter entfernten gewaltsam den Katalysator eines Pkw, der in der Witschelstraße geparkt war. Der Besitzer stellte sein Auto vergangenen Mittwoch (13.10.2021), gegen 12:00 Uhr ab und bemerkte den Diebstahl am Tag darauf (14.10.2021) gegen 15:00 Uhr. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der Sach- und Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Ebenfalls vergangene Woche - im Zeitraum zwischen Montag (11.10.2021), 03:00 Uhr und Samstag (16.10.2021), 13:30 Uhr - montierten bislang Unbekannte den Katalysator eines Pkw ab, der in der Wettersteinstraße geparkt war. Es entstand Entwendungsschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Der Diebstahl eines weiteren Katalysators scheiterte in der Jenaer Straße. In der Nacht zu vergangenem Freitag (15.10.2021) beschädigten bislang Unbekannte den Pkw beim Versuch, den Katalysator gewaltsam zu entfernen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war zur Spurensicherung an den Tatorten.

Die Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und Nürnberg-West haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 9195-0 bzw. 0911 6583-0.

