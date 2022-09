Am frühen Mittwochmorgen (21.09.2022) ereignete sich im Nürnberger Westen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer. Der 38-jährige Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 38-Jährige befuhr gegen 06:10 Uhr den Radweg auf der Höfener Straße in stadteinwärtiger Richtung. Kurz nach der Kreuzung zur Leyher Straße stieß er am dortigen Ende des Radwegs mit einem in gleicher Richtung fahrenden Lkw zusammen. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 46-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde vor Ort von einem hinzugezogenen Notfallseelsorger betreut.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nimmt den Unfall zur Stunde (stand 09:30 Uhr) vor Ort auf. Die Beamten werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die Höfener Straße ist derzeit für den Verkehr komplett gesperrt.

