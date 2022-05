Bei verschiedenen Kontrollen wurden gestern (19.05.2022) von Beamten der Polizeiinspektion Süd mehrere entwendete Fahrräder sichergestellt und Tatverdächtige festgenommen. Die Beamten hatten an unterschiedlichen Orten Radfahrer kontrolliert. Dabei konnte ein 31-Jähriger in der Wilhelm-Rieger-Straße keinen Eigentumsnachweis für sein mitgeführtes Fahrrad erbringen und ein 46-Jähriger ergriff beim Anblick der kontrollierenden Beamten in der Beuthener Straße gleich die Flucht, konnte aber eingeholt und festgenommen werden.

Beide hatten das jeweilige Fahrrad entwendet und werden nun wegen Diebstahls angezeigt. Die Räder konnten den Eigentümern wieder ausgehändigt werden.

Immer wieder werden entwendete Fahrräder aufgefunden und sichergestellt und auch Tatverdächtige ermittelt. Jedoch lassen sich manche Fahrräder gar nicht oder nur durch sehr aufwändige Recherchen wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zuordnen.

So bittet die Polizei Radfahrer, nicht nur ihre Drahtesel registrieren zu lassen, sondern auch einen tatsächlichen Diebstahl bei den zuständigen Polizeiinspektionen anzuzeigen.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell