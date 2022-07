Ein Mann (33) versuchte am Montagnachmittag (18.07.2022) im Stadtteil Mögeldorf ein Fahrrad zu stehlen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Einem Polizeibeamten war in seiner Freizeit kurz nach 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhcenters an der Laufamholzstraße der 33-Jährige aufgefallen, als er mit einer Gartenschere versuchte das Schloss eines dort abgestellten Mountainbikes aufzuzwicken. Der Beamte verständigte sofort seine Kollegen und eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm den leicht alkoholisierten Verdächtigen kurz darauf noch am Tatort fest.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.

