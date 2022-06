Am Sonntagnachmittag (12.06.2022) trat ein Exhibitionist im Bereich des Wöhrder Sees einer Frau gegenüber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau war gegen 14:45 Uhr zu Fuß im Bereich des Wöhrder Sees unterwegs und lief in Richtung der Dr.-Gustav-Heinemann-Straße. Kurz vor der Fußgängerunterführung der genannten Straße sprach sie ein unbekannter Mann an und zeigte sich daraufhin in schamverletzender Weise.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, gekrauste kurze Haare und hatte einen 3-Tage-Bart. Der Mann war mit einem gelb-schwarz gestreiften Basketballshirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

