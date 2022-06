Am Donnerstagmittag (24.06.2022) trat ein zunächst unbekannter Mann einer Frau im Nürnberger Pegnitzufer in schamverletzender Art und Weise entgegen. Ein 70-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Die Geschädigte befand sich gegen 12:00 Uhr im Bereich des Seewiesenweg als sich ein älterer Mann zu ihr gesellte und sich auszog. Selbst als sie die Örtlichkeit wechselte folgte er ihr hierhin. Nach einiger Zeit konnte sie dann den komplett entkleideten Unbekannten in einem Gebüsch erkennen wie er an seinem Glied manipulierte.

Nachdem die junge Frau eine Passantin um Hilfe bat, zog sich der Mann wieder an und entfernte sich auf seinem Fahrrad.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen Tatverdächtigen festzunehmen. Der 70-jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

