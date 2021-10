Bereits gestern (18.10.2021) berichteten wir mit Meldung 1430 von mehreren Katalysatoren-Diebstählen im Nürnberger Stadtgebiet. Nun wurden weitere gleichartige Fälle im Tatzeitraum zwischen letzten Freitag (15.10.2021) und gestern (18.10.2021) zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Gibitzenhofstraße bemerkte der Besitzer eines Pkw gestern (18.10.2021) gegen 11:00 Uhr das Fehlen des Katalysators an seinem Auto. Er hatte das Fahrzeug gegen 18:00 Uhr am Vortag (17.10.2021) geparkt.

Ebenfalls gestern Vormittag (18.10.2021), gegen 10:00 Uhr bemerkte ein Fahrzeugbesitzer den Diebstahl seines Katalysators. Das Auto war im Zeitraum zwischen letzten Samstag (16.10.2021), 17:00 Uhr und gestern (18.10.2021) in der Nopitschstraße abgestellt.

Zwei weitere Fälle traten in der Frankenstraße auf. Der Tatzeitraum erstreckt sich in beiden Fällen auf mehrere Tage: Zwischen Freitag (15.10.2021), 23:00 Uhr und gestern (18.10.2021), 12:00 Uhr waren die Täter am Werk. Auch hier wurden die Katalysatoren gewaltsam von den Pkw entfernt.

In allen Fällen entstand Sach- sowie Entwendungsschaden in Höhe von jeweils mehreren Hundert Euro.

Die Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und Nürnberg-West haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter den Telefonnummern 0911 9482-0 (PI Nürnberg-Süd) sowie 0911 6583-0 (PI Nürnberg-West).

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

