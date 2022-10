Wie mit Meldung 1029 am 23.08.2022 berichtet, brachen mehrere Personen in einen Kiosk am Johann-Sörgl-Weg ein und konsumierten dort Bier aus einem Kühlschrank. Die Kriminalpolizei ermittelte zwischenzeitlich zwei minderjährige Tatverdächtige.

In der Nacht von 22.08.2022 auf 23.08.2022 meldeten Zeugen ca. 10 Personen, die sich unberechtigt in einem Biergarten im Johann-Sörgl-Weg aufhalten sollten.

Als mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und Nürnberg-Mitte am Gelände eintrafen, versuchten bereits mehrere Anwesende zu flüchten, konnten jedoch durch die Beamten daran gehindert werden. Vor Ort stellten die Polizisten diverse Bierflaschen auf den Bänken fest, im Gebüsch fanden sie den dazugehörigen Bierkasten.

Ermittlungen ergaben, dass die Täter über das Rollo zur Küche in den Kiosk einbrachen, sich dort Bierflaschen aus dem Kühlschrank nahmen und diese vor Ort konsumierten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Der Wert der konsumierten Getränke belief sich ebenfalls auf rund 100 Euro.

Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelten zwischenzeitlich mittels diverser Vernehmungen zwei Tatverdächtige. Hierbei handelt es sich um zwei Minderjährige im Alter von 16 bzw. 17 Jahren.

Beide müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

