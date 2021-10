In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19./20.10.2021) brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Stadtteil Großreuth bei Schweinau ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwochmorgen waren der oder die unbekannten Einbrecher in den Kindergarten in der Elsa-Brändström-Straße eingedrungen. Sie hatten mehrere Türen aufgehebelt, einen Tresor aufgebrochen und zahlreiche Bewegungsmelder im Gebäude außer Betrieb gesetzt. Dabei richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro an. Mit noch unbekannter Beute flüchteten der oder die Einbrecher bislang unerkannt.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

