In der Nacht auf Samstag (24.09.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Hotel in der Nürnberger Innenstadt ein und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich offenbar im Zeitraum von 01:15 Uhr bis 04:15 Uhr Zutritt zur Rezeption des Hotels in der Marienstraße. In dem Raum durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten einen Tresor. Erst in den Morgenstunden fiel der Einbruch auf.

In der Nacht auf Sonntag wurde der gestohlene Tresor geöffnet in einer Bahnanlage im Nürnberger Stadtgebiet aufgefunden. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei Nürnberg die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

