In den Freitagmorgenstunden (01.04.2022) brachen Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb in Nürnberg-Gostenhof ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 15:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb in der Bauerngasse. In den Räumlichkeiten gingen die Einbrecher zwei Spielautomaten und die Kasse an. Offenbar entwendeten die Unbekannte eine noch nicht bekannte Summe Bargeld und mehrere Alkoholika. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

