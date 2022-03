In der Nacht zum Montag (28.02.2022) brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Institution in der Innenstadt ein und verursachten hohen Entwendungsschaden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 00:45 Uhr und 05:45 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein Oberlicht auf der Dachterrasse in das Anwesen in der Luitpoldstraße. Im Innenbereich hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Der Entwendungsschaden liegt bei über 10.000,00 Euro. Zudem verursachten die Täter Sachschaden von etwa 1.200,00 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

