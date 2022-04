In der Nacht zum vergangenen Freitag (01.04.2022) brachen zunächst unbekannte Täter in einen Baustoffhandel am Nürnberger Hafen ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Noch in derselben Nacht wurden sie im Rahmen der Schleierfahndung kontrolliert und festgenommen.

Die Tatverdächtigen verschafften sich Zutritt zu einem Baustoffhandel in der Hamburger Straße. Hier entwendeten sie hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von rund 10.000 Euro und flüchteten.

Gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus im Rahmen der Schleierfahndung einen Pkw mit Anhänger. Das Gespann war mit zwei männlichen Personen (30,37) besetzt und mit ca. 100 Baumaschinen bzw. Werkzeugen beladen. Zur Herkunft der Gegenstände machten die Männer unglaubwürdige Angaben, zudem konnten sie für den Anhänger weder einen Mietvertrag noch Fahrzeugpapiere vorlegen.

Nach erfolgter Festnahme der Männer stellte sich heraus, dass sich Teile des mutmaßlichen Diebesguts dem Diebstahl in der Hamburger Straße zuordnen ließen. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass der Anhänger wenige Stunden zuvor von einem Firmenparkplatz in der Donaustraße entwendet worden war.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie wurden mittlerweile dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

