Am Montagnachmittag (16.05.2022) kam eine Drohne einem Passagierflugzeug, das sich im Landeanflug auf den Flughafen Nürnberg befand, gefährlich nahe. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:10 Uhr meldete der Copilot eines Passagierflugzeuges eine Drohnensichtung in mehreren hundert Metern Höhe. Das Flugzeug war von Osten her im Landeanflug auf den Flughafen im Bereich der Autobahnausfahrt Nürnberg-Nord und hatte kurz vorher die Ortschaft Schwaig überflogen. Das Flugzeug konnte anschließend wie geplant landen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Betreiber der Drohne verlief erfolglos. Möglicherweise wurde die Drohne im Bereich der Ortschaften Schwaig oder Behringersdorf, bzw. im Erlenstegener Forst bis zur Ausfahrt Nürnberg-Nord gestartet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Wer eine Person beobachtet hat, die im genannten Bereich eine Drohne steigen ließ, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

