Am Montagmittag (17.10.2022) machte sich ein 23-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Tafelhof in verdächtiger Art und Weise an einem Pkw zu schaffen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann fest.

Gegen 11:40 Uhr stellte ein Zeuge in der Sandstraße einen Mann fest, der sich auffällig an einem geparkten Pkw zu schaffen machte und anschließend Gegenstände aus dem Auto entnahm.

Der Zeuge verständigte daraufhin über Notruf die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten vor Ort einen 23-Jährigen festnehmen, als dieser sich gerade zu Fuß von dem Pkw entfernen wollte.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut aus dem geparkten Pkw auf und stellten dieses sicher. Wie er in den Pkw gelangte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 23-Jährigen. Er wurde noch im Laufe des Montags dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg-Fürth vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell