Am Freitagabend (13.05.2022) ging ein 50-jähriger Radfahrer eine junge Frau in der Nürnberger Innenstadt sexuell an. Beamte nahmen den Mann fest.

Gegen 22:00 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Fahrrad langsam an der in der Vorderen Sterngasse laufenden jungen Frau vorbei und fasste ihr ans Gesäß. Zudem versuchte er ihr unter den Rock zu greifen.

Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, hinderte den Mann an der Weiterfahrt, alarmierte die Polizei und hielt ihn bis zum Eintreffen der Streife fest.

Ein Alkoholtest beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von rund 2,4 Promille.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle wo eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurden.

Der 50-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und einer Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell