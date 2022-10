Bereits in der Nacht auf Sonntag, den 25.09.2022, gingen drei bislang unbekannte Täter auf einen 39-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt los. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sucht Zeugen des Vorfalls.

Der 39-Jährige sei gegen 01:45 Uhr am Nürnberger Kornmarkt auf eine bislang unbekannte junge Frau aufmerksam geworden. Weil er annahm, dass sie Hilfe benötigen könnte, ging er auf die Frau zu und sprach sie an. Im gleichen Moment hätten sich die drei Männer eingemischt, ihn angesprochen, dass er die Frau in Ruhe lassen solle und im Anschluss mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen. Danach rannten sie davon. Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Personenbeschreibung der drei Männer:

20-25 Jahre alt, etwa 180 - 185 cm groß; einer von ihnen trug einen beigen Pullover

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Untersuchungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben - insbesondere die noch unbekannte junge Frau, die der 39-Jährige angesprochen hatte - sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 zu melden.

