Bereits am 29.03.2022 (Dienstag) griff eine 53-Jährige eine Frau in der Nürnberger Königstorpassage an und wurde daraufhin festgenommen. Die Polizei führt die Ermittlungen und sucht nach der bislang unbekannten Geschädigten.

Laut Zeugenangaben ging die 53-Jährige gegen 18:30 Uhr zielgerichtet auf die unbekannte weibliche Geschädigte zu, griff dieser an den Hals und drückte sie zu Boden. Die Frau schrie, woraufhin sich die Beschuldigte entfernte.

Im Anschluss lief die Tatverdächtige auf eine andere Frau zu, wurde jedoch von anwesenden Zeugen an einem weiteren mutmaßlichen Angriff gehindert.

Die unmittelbar eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen die 53-Jährige noch vor Ort an und nahmen sie fest. In der Dienststelle verhielt sich die deutlich alkoholisierte Frau (ca. 1,5 Promille) weiterhin aggressiv. Sie versuchte einem Beamten ins Gesicht zu schlagen, was dieser jedoch abwehren konnte.

Die Beamten nahmen die 53-Jährige in Gewahrsam und ermitteln nun unter anderem wegen eines Körperverletzungsdelikts sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Die durch die Beschuldigte angegriffene Frau hatte sich bei Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Die Polizeiinspektion Nürnberg Mitte führt die Ermittlungen in dem Fall und bittet die Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell