Am Freitagabend (13.05.2022) biss ein 14-Jähriger einen Mitarbeiter der VAG bei einer Kontrolle in der U-Bahn in den Arm. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Gegen 19:45 Uhr führte ein Mitarbeiter der VAG in der U-Bahn der Linie U1 eine Fahrkartenkontrolle durch. Ein 14-Jähriger konnte hier keine gültige Fahrkarte vorzeigen, sodass seine Personalien aufgenommen werden sollten.

Der Jugendliche verweigerte dies und versuchte aus der U-Bahn zu flüchten. Dies verhinderte der Kontrolleur, indem er ihn am Arm festhielt. Daraufhin biss ihm der 14-Jährige in den Unterarm. Die Verletzung musste im Krankenhaus versorgt werden.

Der strafmündige Jugendliche muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung verantworten.

