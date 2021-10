Im Zeitraum von Juli 2020 bis Juli 2021 brach ein zunächst Unbekannter in mindestens fünf mittelfränkische Baumärkte ein und entwendete Waren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Nun konnte ein 49-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Wie unter anderem mit den Meldungen 413 (2021), 1050 und 1025 (2020) berichtet, brach ein Unbekannter in mindestens fünf Fällen in mittelfränkische Baumärkte ein und entwendete hochwertige Gartengeräte, Grills oder auch Aufstellpools. Hiervon waren Baumärkte in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach und Stein betroffen.

An allen Tatorten erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang gelang es DNA-Spuren zu sichern, welche einem 49-jährigen Mann zugeordnet werden konnten. Der Tatverdächtige, gegen den zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen wurde, konnte bei der Ausreise aus Deutschland am Grenzübergang Waidhaus (Lkrs. Neustadt a. d. Waldnaab) festgenommen werden. Der 49-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der 49-Jährige in mindestens acht Baumärkte in Bayern und einen Baumarkt in Baden-Württemberg einbrach. Hierbei hinterließ der Tatverdächtige Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro und entwendete Gegenstände im Gesamtwert von mindestens 200.000 Euro.

