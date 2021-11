Am Freitagmorgen (12.11.2021) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Speikern (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich vermutlich im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr mit Gewalt über ein Fenster Zutritt zu einer Erdgeschoßwohnung eines Anwesens in der Straße Breitenrain.

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Aus dem Anwesen entwendeten die Einbrecher offenbar mehrere Tausend Euro Bargeld.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333

