In der vergangenen Nacht (23./24.04.2022) brach aus noch ungeklärter Ursache in der Bücherei in Schnaittach ein Feuer aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Kurz nach Mitternacht verständigte ein Zeuge Polizei und Feuerwehr, nachdem er seinen Aussagen nach einen Knall gehört habe und dann das Feuer im Dachstuhl der Bücherei am Marktplatz bemerkt habe.

Freiwillige Feuerwehren aus Schnaittach, Lauf an der Pegnitz, Neunkirchen am Sand, Rollhofen, Hedersdorf und Osternohe waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Der Marktplatz wurde für die Löscharbeiten gesperrt und umliegende Anwohner vor der Rauchentwicklung gewarnt.

Das Feuer war bald gelöscht, jedoch dürfte sich der entstandene Schaden nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

