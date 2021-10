Am Donnerstagabend (14.10.2021) überfiel ein unbekannter und bewaffneter Mann einen Supermarkt in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:00 Uhr berat ein unbekannter Mann die Filiale eines Supermarkts Am Gewerbepark in Röthenbach an der Pegnitz. Der Mann forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Der Mann soll circa 180 cm groß, von schlanker Statur und mit einer dunklen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover oder einer dunklen Jacke mit Kapuze, dunklen Schuhen sowie einem hellen Mund-Nasenschutz bekleidet gewesen sein. Der Mann führte zudem eine helle Tüte mit sich.

ACHTUNG der Mann war mit einer Pistole bewaffnet.

Bei den derzeit laufenden Fahndungsmaßnahmen ist unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führt nun die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des Unbekannten machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der oder Polizei in Verbindung zu setzen.

Sollten Sie den Flüchtigen antreffen, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf unter der Telefonnummer 110.

