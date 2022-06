Am Samstagabend (11.06.2022) ereignete sich ein Brand in einer Werkstatt in Allersberg (Lkrs. Roth). Vor Ort konnte ein 24-jähriger mutmaßlicher Brandstifter festgenommen werden.

Gegen 19:30 Uhr meldete ein Anwohner den Brand einer Motorradwerkstatt in der Sandstraße in Allersberg. Den alarmierten Feuerwehren gelang es rasch den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die darüber befindlichen Wohnräume zu verhindern.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren wurden Anwohner auf einen Mann aufmerksam, welcher offenbar im Brandort mit einem Feuerzeug hantierte. Die Anwohner hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Dieser versuchte sich mehrmals mit Gewalt der Festhaltung zu entziehen, was jedoch durch die Anwohner unterbunden werden konnte. Hierbei erlitten vier Personen leichte Verletzungen.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise, welche auf eine Brandstiftung schließen lassen. Daraufhin wurde der 24-Jährige zunächst vorläufig festgenommen.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die weiteren Ermittlungen. Aufgrund des Verhaltens des 24-Jährigen ist davon auszugehen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 24-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

